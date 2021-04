Covid, L'Aquila: al via le vaccinazioni a domicilio. 5 medici disponibili

Al via le vaccinazioni a domicilio all’Aquila.

A renderlo noto è il sindaco dell’Aquila a cui è stato comunicato dal direttore generale della Asl, Roberto Testa, e dal direttore sanitario, Alfonso Mascitelli, nel corso del comitato ristretto dei sindaci che si è tenuto questo pomeriggio per fare il punto sul piano vaccinale.

Cinque i medici di famiglia che hanno dato la loro disponibilità e che domani vaccineranno i primi 30 aquilani, persone con fragilità e intrasportabili, ultra 80enni. Venti, ancora, a Sulmona. Mentre ad Avezzano si parte dopodomani.

“Ovviamente il servizio è all’inizio e sarà implementato di giorno in giorno. Quindi invito alla fiducia. L’impegno è massimo ed è fondamentale la collaborazione di tutti”, ha dichiarato il sindaco che ha ringraziato la Asl e Aldo Giusti, direttore del distretto sanitario aquilano, e i medici che stanno aderendo all’accordo regionale. “I tempi di una domiciliare sono più lunghi rispetto a quelli necessari in un punto vaccinale. Bisogna spostarsi e di volta in volta predisporre le necessarie precauzioni. Confido - conclude Biondi - che riusciremo a raggiungere buoni obiettivi sull’intero territorio, mentre raccomando l’osservazione precisa delle regole per evitare il contagio”.