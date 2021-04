De Santis: "Opere d'arte donate al Comune ed abbandonate nei magazzini: una vergogna"

"Da tempo avevo rappresentato alla Giunta comunale lo stato di abbandono in cui versano centinaia di opere d'arte, dipinti e quadri, donati al Comune per essere goduti e fruiti dai cittadini e dai turisti. Le mie preoccupazioni sono rimaste inascoltate ed ora dobbiamo registrare la sentenza del TAR che ha condannato il Comune per inadempienze nella cura e nella gestione delle opere di Tito Pellicciotti, donate nel 1996, intimando la immediata restituzione delle stesse agli eredi! Una vera vergogna, che tocca la sensibilità degli uomini di cultura e la storia di una città, ma soprattutto chiama in causa la serietà e la responsabilitá degli amministratori comunali, che dovrebbero chiedere scusa pubblicamente gli eredi del grande pittore Pellicciotti".

L'affondo è del consigliere comunale Lelio De Santis (Cambiare insieme) che ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco, Pierluigi Biondi, per fare chiarezza sull'accaduto e per sapere come intende curare e gestire le centinaia di quadri e dipinti, impolverati ed abbandonati in scantinati o magazzini anche non custoditi.

De Santis ha proposto, altresì, un "progetto specifico di riordino, di inventario e di valorizzazione del grande patrimonio di opere in possesso del Comune, impegnando giovani diplomati o laureati disoccupati. Sarebbe un bel segnale, dopo tanta grettezza, per una città che ogni tanto pretende di essere Capitale della cultura!