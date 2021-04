L'Aquila, bonus energetico per disagio fisico: manifestazione d’interesse per i Caf

Il settore Politiche il benessere della persona del Comune dell’Aquila rende noto che è stato emesso un avviso rivolto ai Caf, per manifestare l’interesse a raccogliere, per conto dell’ente, le domande di ammissione al bonus energia per disagio fisico.

Le modalità per aderire alla richiesta del Comune e tutti i dettagli sono contenuti nell’avviso, pubblicato sul sito internet dell’amministrazione comunale, a questo indirizzo

https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=2000&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 .

I termini per presentare la manifestazione di interesse sono fissati a mercoledì 3 maggio.