Ance L'Aquila, corsa a due per la successione di Cicchetti: sfida tra Iannini e Serpetti

Sarà quasi certamente una corsa a due per la successione di Adolfo Cicchetti, giunto a fine mandato, alla guida dell'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili della provincia dell'Aquila.

A presentare la documentazione per l'autocandidatura entro i termini stabiliti sono stati Eliseo Iannini, 62 anni, architetto e patron dell'omonimo gruppo ed editore del quotidiano digitale 'L'AquilaBlog', da tempo in campagna elettorale, e, un poco a sorpresa, Marino Serpetti, anch'egli aquilano, 61 anni, amministratore dell'impresa di costruzioni Todima srl e proprietario del ristorante albergo Magione Papale.

Ora chi volesse presentare la propria candidatura potrà ancora farlo, ma avrà bisogno di corredarla col 20% delle firme degli associati; difficile che scenda in campo Francesco Gravina, come si era lasciato intendere in un primo momento, 43 enne figlio di Gabriele, presidente della Figc.

Stando a quanto si apprende da fonti associative, a sostenere Serpetti ci sarebbero Danilo Taddei del Gruppo Edimo e l'ex presidente Ettore Barattelli; tra i sostenitori di Iannini, invece, ci sarebbe Gianni Frattale, anche lui già a capo dell'Ance, uscito vincitore dallo scontro con Barattelli per la carica di vice presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, dopo che i due si erano già ritrovati su posizioni opposte anche in seno all'Ance.

E' al lavoro la commissione di designazione, il cosiddetto collegio dei saggi, che dovrà esaminare le candidature e presiedere al corretto svolgimento delle elezioni: me fanno parte, scelti per sorteggio dall’elenco dei soci che avevano presentato manifestazione di interesse, lo stesso Frattale, Enzo Cicolani, titolare dell’impresa Edile e Stradale Cav. Enzo Cicolani, e Antonio Angelone, Gruppo Autotrasporti di Sulmona; il supplente è Sergio Palombizio, della Palombizio Costruzioni di Pratola Peligna.