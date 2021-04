L'Aquila, ordinanza anti-assembramenti: ecco le zone del centro interessate

Ai sensi dell’ordinanza con la quale il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto il divieto di stazionamento dalle 18.30 alle 5 del

mattino successivo in vie e piazze in cui è stata riscontrata una maggiore presenza di pubblico si precisano quali sono le aree interessate dal provvedimento.

Il divieto riguarda i seguenti luoghi: corso Principe Umberto/piazza Palazzo; tutto corso Vittorio Emanuele, compresi i portici; piazza Battaglione degli Alpini/largo Tunisia; corso Federico II/piazza Duomo/via Cavour/via Sassa; via Indipendenza/piazza San Marco; piazza San Basilio; via Castello/via Zara; via San Bernardino/via Verdi/piazza Regina Margherita/via dei Sali/via Leosini/via Garibaldi/piazza Chiarino/piazza Santa Maria Paganica/via della Genca/costa Mandatario (via Cimino).

Negli stessi orari, sulle aree pubbliche dell’intero territorio comunale è vietato il consumo delle bevande alcoliche. Contravvenire alle prescrizioni del provvedimento comporterà le sanzioni di legge.

L’ordinanza avrà valore fino alle 5 del 19 aprile, con possibilità di proroga.

Il provvedimento e la planimetria sono pubblicati nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune, nella sezione

provvedimenti/provvedimenti organi di indirizzo politico, a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_475231_725_1.html