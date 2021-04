Abruzzo: anche i vigili del fuoco viaggeranno sui mezzi pubblici per garantire la sicurezza dei passeggeri

"Insieme ai colleghi della maggioranza abbiamo presentato e sottoscritto, durante il Consiglio Regionale svolto in data odierna, l’emendamento che prevede la stipula di specifiche intese tra le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e le aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per disciplinare le forme e le modalità con cui si assicura la presenza delle forze dell’ordine a bordo dei mezzi pubblici".

A renderlo noto è il consigliere regionale Roberto Santangelo.

"Compatta la maggioranza nel riconoscere la necessità di garantire la maggiore sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo vista la recrudescenza di attività delittuose; la presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine fungirà da deterrente e da supporto in eventuali situazioni di pericolo oltre a garantire il rispetto pedissequo delle prescrizioni sanitarie Anticovid-19 che in questo periodo, soprattutto sui mezzi di trasporto, potrebbero fare la differenza per la lotta al virus".

La nota del Conapo

“Riteniamo che per tutti i cittadini abruzzesi sia una buona notizia pensare che un vigile del fuoco, un poliziotto, un carabiniere, un forestale, un ufficiale dell’esercito, stia viaggiando con loro sullo stesso treno o autobus e, se capitasse qualcosa, c’è una divisa pronta a intervenire”.

Lo dichiara il segretario regionale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, Elio D’Annibale.

“Ringraziamo il consiglio regionale - termina il segretario D’Annibale - per avere dato seguito ad una specifica richiesta formulata dal CONAPO lo scorso mese di febbraio e prontamente recepita dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che fin da subito ci ha assicurato un interessamento in tal senso”.