Vaccini, i 'no' ad Astrazeneca e la necessità di una gestione trasparente delle dosi in eccesso

Non abbiamo numeri certi ma, stando al Direttore del Dipartimento di Igiene e prevenzione della Asl 1 Domenico Pompei, il 30-40% delle persone chiamate per sottoporsi a vaccinazione con Astrazeneca, in funzione delle categorie stabilite, rifiuta l'inoculazione della dose; d'altra parte, non sono poche le persone che non si presentano affatto nei centri indicati, senza avvertire le autorità sanitarie che, magari, hanno preparato le dosi sulla base dei cittadini attesi.

E quando succede, c'è la necessità di utilizzare le dosi infialate entro poche ore, altrimenti vanno gettate.

Un problema gravissimo che, sia chiaro, non riguarda soltanto la Asl 1 ma è piuttosto diffuso a livello nazionale; è il risultato di ciò che si è detto, e scritto, nei giorni scorsi sui vaccini Astrazeneca, di una comunicazione istituzionale fallimentare, incapace di informare i cittadini sugli effettivi rischi collaterali, assolutamente marginali, legati alla somministrazione del siero anglo-svedese.

In una intervista rilasciata al Capoluogo, Pompei ha spiegato che si sta cercando di utilizzare comunque tutti i vaccini a disposizione; le dosi - ha aggiunto - "non vengono preparate il mattino stesso per l’intera giornata: si preparano a mano a mano: ciò permette di ridurne la preparazione in caso di disdette. Inoltre, si cerca nelle liste di riserva – che stiamo predisponendo anche al momento – Nell’ambito della stessa categoria da vaccinare, viene chiamato chi aveva mandato la manifestazione di interesse. Stiamo cercando, comunque, di rispettare le priorità stabilite, nonostante i rifiuti complichino le cose".

Tuttavia ci sono diverse testimonianze di cittadini che, informati da amici o conoscenti che c'erano dosi in eccesso, si sono presentati a 'fine turno' nel centro vaccinale di Bazzano, in particolare, e hanno potuto vaccinarsi, pur non essendo tra le categorie prioritarie; altri, hanno confermato di aver ricevuto la dose di Astrazeneca addirittura al mattino.

Ora, vanno sottolineati due aspetti: il primo, è preferibile che i vaccini vengano inoculati piuttosto che gettati; il secondo, non si intende in alcun modo colpevolizzare il personale sanitario che, con straordinaria abnegazione, sta operando nei centri vaccinali né i cittadini che, legittimamente, si sono presentati nel centro vaccinale chiedendo di far parte delle così dette 'riserve'.

Va detto con altrettanta chiarezza, però, che la gestione delle dosi eventualmente in eccesso non può essere affidata al caso o, peggio, a rapporti amicali o di conoscenza; stabilire regole chiare, e trasparenti, significa assicurare parità di trattamento a tutti: non si può consentire che venga favorito chi ha la fortuna di avere la 'dritta' giusta. Anche perché, è presumibile che, di testimonianza in testimonianza, nei prossimi giorni possano crearsi degli assembramenti disordinati davanti ai centri vaccinali della Asl 1.

In caso di rinuncia o di dosi in eccesso, basterebbe chiamare chi ha inviato la manifestazione d'interesse nell'ambito della stessa categoria prioritaria da vaccinare e, dovesse rendersi necessario, aprire una lista 'riserve' secondo principi chiari e trasparenti da cui attingere in caso di necessità.

Non è affatto difficile, anzi. Ed è una procedura di semplice buon senso.