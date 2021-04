Regioni in pressing sulle riaperture, ipotesi allentamento misure. Vaccini, Figliuolo: "In arrivo 7 milioni di dosi Pfizer"

L'Italia si interroga su modi, tempi e regole delle riaperture, tra l'ipotesi di ripristinare appena possibile la zona gialla e di allentare le misure che caratterizzano le regioni divise tra zona rossa e arancione.

Palestre, piscine, ristoranti e bar sono in attesa di capire quale sarà il piano del governo per ripartire gradualmente.

Riflettori puntati sulla cabina di regia che dovrebbe tenersi domani.

Numeri alla mano, non è escluso si stabilisca di allentare sin da subito le misure che prevedono l'Italia divisa in zona rossa e arancione fino a fine mese, ripristinando la zona gialla prima della scadenza del 30 aprile (come previsto dall'ultimo decreto covid).

Sullo sfondo il pressing delle regioni, che presenteranno al governo le linee guida per le riaperture in sicurezza. Si fa spazio anche l'idea - a partire da maggio e sempre dati permettendo - di spostare più avanti le lancette del coprifuoco, portandolo dalle 22 alla mezzanotte così da consentire l'apertura dei ristoranti con tavolini all'aperto.

Riapertura a maggio di ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto dunque. Ma ripartenza anche per palestre, cinema, teatri e musei secondo una bozza delle Regioni. Ripresa a maggio del le attività culturali di cinema e teatri. Quanto alla riapertura delle palestre, allo stato attuale l’ipotesi sarebbe quella di un via libera solo a lezioni individuali.

Figluolo: "In arrivo 7 milioni di dosi Pfizer"

"Le dosi" di vaccino anti Covid "in arrivo per l'Italia da Pfizer sono oltre 670mila già ad aprile, due milioni e 150mila a maggio, oltre 4 milioni a giugno. Finalmente una bella notizia e quindi il piano va avanti così come lo avevo strutturato".

Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo durante la visita nel centro vaccinale di Aosta sottolineando di aver ricevuto una telefonata dal presidente Mario Draghi sull'arrivo di 50 milioni di dosi di vaccino Pfizer per l'Europa già durante questo trimestre.

"Ho ricevuto proprio pochi minuti fa una telefonata del presidente Draghi che mi ha comunicato che grazie a una spinta in ambito europeo già in questo trimestre arriveranno 50 milioni di dosi in più da Pfizer per l'Europa", ha affermato Figliuolo. Per quanto riguarda le somministrazioni in Italia del vaccino, il commissario ha spiegato che "ci sono molte regioni che stanno per terminare le vaccinazioni degli over 80''.

Per quanto riguarda il vaccino Johnson & Johnson, invece, "aspettiamo fiduciosi cosa ci diranno Ema ed Aifa e rispetteremo le prescrizioni della comunità scientifica", ha aggiunto il commissario.