Lions Club L'Aquila: Massimiliano Laurini è il nuovo Presidente

Si sono svolte in modalità telematica le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Lions Club L'Aquila per l'anno 2021/2022.

Il nuovo Presidente eletto è Massimiliano Laurini, emiliano-romagnolo ma aquilano d'adozione.

Nel Consiglio Direttivo il Presidente sarà coadiuvato dal primo Vice Presidente Rocco Totaro e dal secondo Vice Presidente Marisa Iannarelli.

Entrano a far parte del Direttivo i soci Riccardo Persio, Francesca Bafile e Katia Panella, che andranno ad aggiungersi a Pierluigi Loreto, Fausto Ronconi e Pierfranco Colangeli, in carica dallo scorso anno. Direttore responsabile del comitato soci DRS sarà Mario Zordan, Responsabile della Fondazione Lions LCIF sarà Massimiliano Venta.

All'atto del suo insediamento, il Presidente indicherà i soci per le cariche di Segretario, Tesoriere, Cerimoniere, responsabili di comitati ed Officer di Club.

Il nuovo Presidente e il Direttivo eletto entreranno ufficialmente in carica dal 1 luglio 2021, successivamente alla consueta cerimonia del Passaggio del Martelletto.