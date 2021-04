Informagiovani, attivato lo sportello nella delegazione di Sassa

Alla presenza dell'assessore alle Politiche giovanili, Maria Luisa Ianni, è stato attivato stamani lo sportello di Informagiovani del Comune dell'Aquila nella delegazione di Sassa. Il servizio sarà assicurato ogni quarto martedì e ogni terzo venerdì del mese, rispettivamente dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 10 alle 12.

Martedì scorso era stato aperto anche il Centro Informagiovani nella delegazione comunale di Paganica, operativo ogni secondo martedì e ogni quarto venerdì di tutti i mesi, rispettivamente dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 10 alle 12.

L'assessore Ianni ha sottolineato come, con l'inaugurazione negli uffici comunali dei Sassa, sia stato fatto un ulteriore passo in avanti nella diffusione territoriale di Informagiovani "come da obiettivo dell'assessorato e in adempimento al programma di mandato del sindaco Pierluigi Biondi, che ha previsto un arricchimento dei servizi municipali nelle frazioni per valorizzare l'intero territorio comunale".

Informagiovani è un servizio di informazione e orientamento rivolto ai giovani del territorio aquilano, di età compresa tra i 14 e i 35 anni, gestito dalla Casa del Volontariato Provinciale in virtù di una convenzione stipulata con il Comune dell’Aquila. Si propone di promuovere la cultura dell’informazione, per migliorare la vita sociale dei giovani del territorio, raccogliendone i bisogni e orientandoli in particolari scelte per la vita futura, sia in modalità personalizzata che di gruppo, con il supporto di personale qualificato e anche attraverso l’organizzazione di percorsi di formazione e laboratori di progettazione.

L’attività ha preso avvio dal primo settembre scorso, attraverso l’attivazione di uno sportello informativo nella sede della Casa del Volontariato, in Via Saragat 10, e l’organizzazione di numerose attività e iniziative destinate ai giovani.

Anche presso le delegazioni sarà possibile ottenere informazioni sull’orientamento al lavoro, sul tempo libero, sulla mobilità e su tutte le altre attività di Informagiovani

L'assessore Ianni ha confermato che in tempi ragionevoli sarà operativo anche il cosiddetto ‘sportello a spalla’, cioè uno sportello itinerante che sarà attivo anche in altre frazioni.