Coronavirus Abruzzo, i dati del 18 aprile: 258 positivi e 4 decessi

Oggi in Abruzzo si registrano 258 nuovi positivi, di età compresa tra 5 mesi e 94 anni. 4 i decessi.

Dei 258 nuovi positivi così la distinzione per provincia: 64 nell’Aquilano, 59 nel Chietino, 8 nel Pescarese, 117 nel Teramano( 10 residenti fuori regione o con residenza in accertamento). Eseguiti 4223 tamponi molecolari e 2053 test antigenici.

4 i decessi. 56951 guariti (+25), 10100 attualmente positivi (+229), 506 ricoverati in area medica (-9), 56 ricoverati in terapia intensiva (+2), 9538 in isolamento domiciliare (+236).