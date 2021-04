Tentato furto a Centi Colella, la Polisportiva L'Aquila rugby: "Rammaricati, denunceremo"

Tentato furto all'alba di domenica negli impianti sportivi di Centi Colella, sede della Polisportiva L’Aquila Rugby in cui svolgono l’attività anche L’Aquila Rugby ASD e la Polisportiva L’Aquila Hockey.

Presi di mira il locale che ospita la club house e la casetta dello shop neroverde: i lucchetti sono stati spaccati e all'interno alcuni oggetti messi sottosopra.

“Sporgeremo denuncia. Non capiamo come si possa pensare di venire a rubare qui - hanno spiegato i dirigenti neroverdi rammaricati per il gesto - siamo una società sportiva, ci occupiamo dei giovani e anche in un contesto pandemico siamo stati e siamo un punto di riferimento per bambini e ragazzi della nostra città. È un gesto che non ci meritiamo. Ripareremo i danni”.

Un danno più morale che economico per una società di rugby, in cui la cultura del sostegno e della lealtà sono alla base della disciplina tramandata ai giovani da 74 anni.