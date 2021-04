Borse "Io Studio", riscossione possibile fino al 31 maggio

Ci sarà tempo fino al 31 maggio per riscuotere le borse di studio legate al programma “IO Studio”, l’iniziativa del ministero dell'Istruzione finalizzata a contrastare la dispersione scolastica e a garantire il diritto allo studio dei ragazzi delle scuole superiori con reddito basso.

I beneficiari vengono individuati ogni anno dalle Regioni tramite bando o sulla base di graduatorie già esistenti. Le borse destinate agli studenti abruzzesi – riferite agli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20 - avrebbero dovuto essere riscosse prima entro il 31 gennaio e poi entro il 31 marzo ma poiché non tutti i beneficiari hanno provveduto a incassare il contributo - anche perché non tutti erano stati informati che era possibile procedere alla riscossione – il Servizio Istruzione della Regione ha concesso un ulteriore slittamento dei termini.

Le modalità di riscossione sono le stesse finora adottate: entro il 31 maggio gli studenti beneficiari dovranno recarsi in uno degli sportelli di Poste Italiane dislocati in Abruzzo e comunicare di dover incassare la borsa di studio erogata dal Miur attraverso un “bonifico domiciliato”, esibendo carta d’identità e codice fiscale. Non è necessario presentare la carta dello studente “Io Studio”.

Il Servizio Istruzione della Regione invita gli studenti delle scuole secondarie, o i loro genitori, a recarsi nel proprio comune di residenza che ha la disponibilità degli elenchi degli studenti beneficiari che non hanno ancora ritirato la borsa. In Abruzzo il programma "IO Studio" coinvolge circa 8.300 alunni per una spesa complessiva di 1,7 milioni di euro. Attualmente, nelle tre annualità, sono circa 3mila gli studenti aventi diritto che non hanno ancora provveduto a riscuotere la borsa. Lo scorso inverno la vicenda era divenuta anche terreno di scontro politico ed era finita in consiglio regionale, in commissione Vigilanza, con i Cinque Stelle che avevano accusato la giunta Marsilio di aver trasmesso in ritardo al Miur gli elenchi degli studenti beneficiari.