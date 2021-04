Vaccini, oltre 15 milioni di somministrazioni. Veneto in testa con il 92,6%, Abruzzo all'85,8%

Continua la campagna vaccini in Italia dove, secondo i dati ufficiali del governo aggiornati alle 06.05 di lunedì 19 aprile, sono 4.468.690 i cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi. Più di 15 milioni le singole somministrazioni nel nostro Paese.

Con una media nazionale pari all’88% delle dosi inoculate su quelle ricevute, è il Veneto la regione più virtuosa con il 92,6%, mentre la Calabria è in coda con il 77,1%. In Veneto, al primo posto tra coloro che hanno ricevuto il vaccino figurano gli ultraottantenni (431.000 dosi inoculate).

In Abruzzo le dosi somministrate sono 337.039 su 392.770 consegnate (85,8%). Nel dettaglio, ecco i dati per categoria: operatori sanitari e sociosanitari: 65.763; personale non sanitario: 1.687; ospiti strutture residenziali: 8.355; over 80: 124.833; forze armate: 7.704; personale scolastico: 28.439; altro: 100.258.

Ue: "Per Italia 6,5 milioni di dosi in più"

L'Italia riceverà più dosi di vaccino del previsto nel secondo trimestre del 2021. "Nel secondo trimestre ci sono 6,5 milioni e mezzo di dosi di vaccino in più per l’Italia tra aprile e giugno, in totale sono 54 milioni di dosi. C’è un’accelerazione, è più di 3 volte rispetto a quello che è stato ricevuto nel primo trimestre", dice Thierry Breton, il commissario europeo responsabile della fornitura dei vaccini, a Che tempo che fa. "Ad agosto dello scorso anno nessuno sapeva come avrebbe funzionato un vaccino. Abbiamo firmato una serie di contratti, abbiamo avuto 106 proposte e ne abbiamo scelte 6: 4 vaccini sono stati già approvati, nei prossimi 3 mesi speriamo di avere anche Sanofi. AstraZeneca avrebbe dovuto consegnare 100 milioni di dosi nel primo trimestre e 180 nel secondo, se avessero rispettato gli impegni, le cose sarebbero andate bene", dice senza sbilanciarsi sul rinnovo del contratto con l'azienda anglosvedese.