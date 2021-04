Salgono a 29 i comuni abruzzesi in zona rossa. Ai 26 annunciati venerdì scorso, si aggiungono anche Giulianova, Torricella Sicura e Castellalto, tutti e tre situati in provincia di Teramo. Marsilio ha firmato l'ordinanza oggi pomeriggio. Il provvedimento avrà validità da mercoledì 21 aprile e rimarrà in vigore fino a domenica 25 aprile.