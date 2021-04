Nuova bretella L'Aquila Ovest, Daniele incontra i commercianti

Il vice sindaco e assessore comunale al Commercio Raffaele Daniele ha incontrato, ieri, i commercianti operanti sulla statale 17 e sulla statale 80 che, nei giorni scorsi, avevano denunciato una diminuzione significativa del fatturato dovuta alla nuova viabilità introdotta dal Comune in prossimità del casello autostradale dell’Aquila Ovest, a seguito della realizzazione della bretella di collegamento tra le due arterie.

Daniele, accompagnato dal consigliere comunale e presidente della commissione Territorio Luca Rocci, ha invitato gli esercenti ad attendere che il nuovo anello entri definitivamente a regime con il completamento dei lavori.

Tra le opere che ancora devono essere realizzate o ultimate, ci sono infatti i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali rialzati, le aiuole spartitraffico, una nuova segnaletica verticale e una più adeguata illuminazione pubblica. Daniele si è impegnato a incontrare di nuovo i titolari delle attività entro la fine di maggio, dopo la chiusura definitiva del cantiere.

“Capisco i disagi” dichiara l’assessore e vice sindaco “Ritengo, tuttavia, che sia necessario aspettare ancora qualche settimana per dare un giudizio definitivo dell’opera, riguardo la quale posso dire che è stata fatta a seguito di studi molto approfonditi realizzati da personale e tecnici altamente qualificati. Come amministrazione, siamo disponibili in qualsiasi momento al confronto e all’ascolto e ci impegniamo, per quanto possibile, ad andare incontro alle necessità degli esercenti. Una volta conclusi i lavori, faremo sicuramente delle campagne di sensibilizzazione per promuovere le attività della zona, anche attraverso una nuova segnaletica dedicata e altri strumenti previsti dal Piano comunale del commercio”.