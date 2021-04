Campagna vaccinale in Abruzzo, ecco i dati disaggregati: non è spiegato a che titolo siano state inoculate circa 20mila dosi

L'8 aprile scorso avevamo riportato che in Abruzzo, su 261.073 dosi di vaccino somministrate, ben 47.988 fossero state inoculate a cittadini classificati nella categoria 'altro' [qui], e ci eravamo chiesti, dunque, a chi si facesse riferimento; si rispose che, in realtà, nella categoria 'altro' erano inclusi i soggetti fragili e i loro caregiver, il personale non sanitario impiegato in strutture e in attività a rischio e così via. Ma i numeri non tornavano comunque.

Ebbene, oggi abbiamo finalmente dei dati disaggregati su cui poter ragionare.

Sono passati 12 giorni: alle 10:24 di stamane, martedì 20 aprile, le dosi di vaccino somministrate in Abruzzo erano 344.043 su 401.470 consegnate (l'85.7%); significa che si è 'marciato' ad un ritmo di quasi 7 mila inoculazioni al giorno, con il record fatto segnare il 9 aprile: 8.681 nelle 24 ore.

Nella nostra regione, la percentuale di dosi somministrate in rapporto agli abitanti si attesta al 26,35%; il 18,61% degli abruzzesi ha ricevuto almeno la prima dose, il 7,74% anche la seconda, completando il ciclo vaccinale.

Delle dosi somministrate:

127.061 (il 36,93%) sono state inoculate agli over 80;

65.901 sono andate, invece, ai soggetti fragili e ai loro caregiver (il 19,15%);

65.903 ad operatori sanitari e sociosanitari;

18.035 a personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio;

8.789 agli ospiti delle strutture residenziali;

28.471 al personale scolastico;

9.437 al comparto della difesa e della sicurezza.

Restano alcune categorie su cui è giusto fare una ulteriore riflessione.

In particolare, 10.168 dosi sono state somministrate a cittadini abruzzesi dai 70 ai 79 anni, non considerati in categorie prioritarie. Ora, sappiamo che in Abruzzo la vaccinazione degli over 70 è iniziata ieri, lunedì 19 aprile: stando ai dati forniti da Opendata/Vaccini, nelle 24 ore sono state somministrate 2.145 dosi.

Tolte le somministrazioni odierne, fino alle 10:24 di questa mattina, parliamo di poco meno di 8mila dosi inoculate a cittadini abruzzesi dai 70 ai 79 anni - ribadiamo, non considerati tra le categorie prioritarie: dunque, non si tratta di soggetti fragili o caregiver, operatori socio sanitari o ospiti di strutture residenziali - prima dell'apertura ufficiale dei termini di somministrazione.

Addirittura, ad oggi risultano inoculate 3.175 dosi di vaccino a cittadini dai 60 ai 69 anni, sebbene la piattaforma per le prenotazioni sia stata aperta soltanto stamane, con i primi appuntamenti fissati al 20 maggio. Di nuovo, si tratta di persone non inserite tra le priorità.

C'è poi la categoria 'altro', che resiste alla disaggregazione dei dati: ci sono 6.563 dosi di vaccino che risultano inoculate a cittadini abruzzesi che hanno meno di 60 anni, che non sono soggetti fragili o caregiver, non sono operatori sanitari o sociosanitari e non operano in strutture a rischio, non fanno parte del personale scolastico né del comparto della difesa e della sicurezza.

Questi i dati.

Ad oggi, non sappiamo a che titolo siano state inoculate circa 20mila dosi di vaccino, quasi il 6% del totale.

Chissà che Regione Abruzzo non riesca a fornire informazioni più puntuali.