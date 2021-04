Vaccini anti Covid, in Abruzzo possibile prenotarsi anche con un sms

Da ieri, in Abruzzo, è possibile prenotarsi per ricevere la dose di vaccino anti Covid via sms. Il servizio è messo a disposizione da Poste Italiane.

Basta inviare un Sms con il codice fiscale al numero 339.9903947. Entro 48-72 ore il servizio clienti di Poste Italiane provvederàa richiamare per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un semplice SMS dall’operatore telefonico di appartenenza.

La prenotazione via SMS si aggiunge alle altre possibilità che Poste Italiane mette già a disposizione per i cittadini abruzzesi, come la piattaforma online https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/, i 270 sportelli ATM Postamat attivi sul territorio regionale, la rete dei 630 portalettere in servizio in Abruzzo e il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20).