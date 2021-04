A24 e A25: chiusure notturne svincolo casello L'Aquila Ovest, Carsoli-Vicovaro e svincolo Cocullo

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti ed improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria necessaria per l’adeguamento sismico del Viadotto Fosso Vetoio, tra le ore 22:00 e le ore 24:00 di venerdì 23 aprile, sarà necessario disporre delle brevi sospensioni del traffico della rampa bidirezionale dello svincolo de L’Aquila Ovest, che interesseranno tanto il traffico in uscita dall’autostrada A24, con provenienza da TE, quanto in ingresso in autostrada A24, con direzione A25/RM.

A24: chiusure notturne della tratta Vicovaro/Mandela - Carsoli

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti verifiche tecniche, dalle ore 22:00 dei giorni 26 e 27 aprile alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale tra lo Svincolo di Vicovaro/Mandela e lo Svincolo di Carsoli in entrambe le direzioni di marcia.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da A25/L’Aquila/Teramo sarà disposta un’uscita obbligatoria allo Svincolo di Carsoli, mentre sarà disposta un’uscita obbligatoria allo Svincolo di Mandela per i veicoli provenienti da Roma, che potranno percorrere la SS5 Tiburtina/Valeria come itinerario alternativo.

A25: chiusure alternate dello Svincolo di Cocullo

Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 06:00 del 27 aprile alle ore 18:00 del 28 aprile, sarà disposta la chiusura al traffico della rampa di entrata in autostrada A25 dello Svincolo di Cocullo, con direzione A24/RM/AQ. Successivamente, dalle ore 18:00 c.ca del 28 aprile fino alle ore 23.00 c.ca del 30 aprile p.v. compreso, sarà disposta l’interdizione al traffico della rampa di uscita dello Svincolo di Cocullo limitatamente alla provenienza da A24/RM/AQ.



Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari sopra indicati, tanto per i veicoli provenienti da Roma/L’Aquila/Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria dello Svincolo di Cocullo, quanto per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Cocullo e diretti verso Roma/L’Aquila/Teramo, sarà possibile usufruire degli Svincoli di Pescina (non consigliato) o di Pratola Peligna.