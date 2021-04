Asl 1, il 25 aprile open day per vaccinare ultra 60enni senza patologie gravi: ecco come prenotarsi

Una giornata di vaccinazioni anti covid con Astrazeneca, riservata agli over 60 senza patologie gravi, con prenotazioni raccolte dai singoli Comuni della provincia.

E’ l’iniziativa intrapresa dalla Asl 1 Abruzzo per domenica prossima, 25 aprile, per spingere ancora di più sull’acceleratore nella campagna vaccinazione contro la pandemia.

Si tratta di un Open day, organizzato dalla Asl, d’intesa con la Regione, che vedrà in campo, oltre all’azienda sanitaria, le amministrazioni comunali che aderiscono alla giornata.

In sostanza, i cittadini, dai 60 anni in su, che non soffrono di malattie gravi, a partire da domani mattina, sabato 24 aprile, potranno rivolgersi al Comune di residenza per chiedere di essere inseriti nelle liste.

Per l’area dell’Aquila gli utenti interessati devono chiamare il numero verde 800169326.

Le prenotazioni verranno raccolte e curate dai servizi comunali che saranno in campo per dare pieno supporto alla riuscita dell’open day.

Le dosi Astrazeneca verranno somministrate, come detto, domenica prossima attraverso gli 8 centri vaccinali della Asl disseminati sul territorio provinciale: L’Aquila (due), Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Pratola peligna, Tagliacozzo e Pescina. L’organizzazione, che è frutto della sinergia logistica tra amministrazioni comunali e azienda sanitaria, è finalizzata a dare piena continuità alla campagna vaccinale per evitare rallentamenti o flessioni nella campagna di immunizzazione.

Finora, in provincia, sono state inoculate oltre 88.000 dosi di cui 17.051 di Astrazeneca.