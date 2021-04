25 aprile: L'Aquila celebra il 76esimo anniversario della Liberazione

Domenica 25 aprile cade il 76esimo anniversario della Liberazione d'Italia.

Il programma di celebrazioni predisposto è necessariamente ridotto e contingentato, quanto al numero e alle presenze, per via delle misure di contenimento del contagio da coronavirus covid 19, come da indicazione della presidenza del Consiglio dei ministri.

Alle 9.30, il prefetto Cinzia Torraco - alla presenza delle autorità comunali e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e partigiane - depositerà una corona al Monumento dei Caduti della Villa comunale.

Alle 10, l'Anpi L'Aquila omaggerà i Nove Martiri Aquilani nella piazza a loro intitolata.

Alle 10.30, alla presenza delle autorità civili e del comandante del Nono Reggimento Alpini, colonnello Gianmarco Laurencig, verrà deposta una corona di fiori al monumento ai Nove Martiri Aquilani all'interno della caserma Pasquali-Campomizzi, dove i giovani furono trucidati dai nazifascisti, e inizialmente sepolti, il 23 settembre 1943.

Alle 11 è prevista un'altra deposizione di corona al monumento ai martiri davanti la Villa comunale di Onna.

Alle 11:30, l'Anpi farà testimonianza di memoria anche a Filetto; a seguire, ci sarà un omaggio alla lapide in memoria di Giovanni Vicenzo, partigiano ucciso nel '44 dai nazifascisti al Casale Cappelli, in località il Vasto (Assergi).