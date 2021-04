25 aprile, anche Biondi partecipa alle celebrazioni onorando i 9 martiri

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha partecipato, questa mattina, alla cerimonia che si è svolta all'interno della caserma Campomizzi in occasione del 25 aprile. Insieme al primo cittadino c'erano anche il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, il comandante del IX Reggimento alpini, Gianmarco Laurencig, e il presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari.

Biondi, che non aveva mai preso parte, prima d'ora, alle celebrazioni per la Liberazione, ha deposto un mazzo di fiori nel luogo in cui vennero trucidati dai nazifasciti i nove martiri giovinetti.