Coronavirus Abruzzo, i dati di oggi 1 maggio: 226 nuovi casi e 5 decessi

Oggi in Abruzzo si registrano 226 nuovi contagi da Covid, di età compresa tra 2 e 94 anni.

Dei nuovi positivi, 68 fanno riferimento alla provincia dell’Aquila, 80 a quella di Chieti, 7 a Pescara e 71 alla provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi.

Sono stati eseguiti 4775 tamponi molecolari e 3115 test antigenici.

Dall’inizio dell’emergenza sono 60457 i dimessi/guariti (+25), mentre gli attualmente positivi sono 8579. 348 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (-26 rispetto a ieri), 32 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 8519 sono in isolamento domiciliare (+226).