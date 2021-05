L'ultimo saluto a Antonietta Centofanti sulle note di "Bella ciao"

Un centinaio di persone ha partecipato, senza assembramenti e nel rispetto delle misure sul distanziamento, all'ultimo addio a Antonietta Centofanti, scomparsa all'improvviso all'Aquila giovedì scorso.



I familiari avevano chiesto agli amici e ai conoscenti di radunarsi alle 11 a piazzale Paoli, dove è stato appena ultimato il Parco della Memoria in ricordo delle vittime del terremoto, che proprio Antonietta aveva fortemente voluto.



Sulle note di De Gregori, Dalla, De André, Fossati e dei Solisti Aquilani (dove lavorava come addetta stampa), in tanti hanno voluto rendere omaggio, con ricordi, saluti, testimonianze personali, a Antonietta. Anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi è voluto essere presente per portarle il proprio omaggio. A darle l'ultimo saluto è stata la nipote Lilly, sorella di Davide, morto la notte del terremoto. La cerimonia si è chiusa sulle note di "Bella ciao".