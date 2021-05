L'Aquila, inaugurato il nuovo centro vaccini Covid di S. Vittorino

Entra in funzione oggi il nuovo centro vaccinazioni anti Covid allestito all'interno nella scuola edile Ese-Cpt di S. Vittorino, sulla statale 80. Sostituirà quello di via Ficara, che è stato dismesso.

L'inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza, tra gli altri, del dg della Asl Roberto Testa, del direttore del dipartimento Prevenzione Domenico Pompei, del presidente dell'Ese-Cpt Gianni Cirillo, del segretario regionale della Fillea Cgil Riccardo Zelinotti (in rappresentanza di tutti i sindacati), e del presidente dell'Ance L'Aquila Adolfo Cicchetti.

L'allestimento del nuovo hub vaccinale è stato possibile, infatti, in virtù di una convenzione stipulata tra la Asl e la scuola, ente paritario di cui fanno parte l'Ance e i sindacati.

Il centro di S. Vittorino sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 (festivi compresi) e ospiterà 9 linee di somministrazione. Potrà contare su spazi (oltre 2mila metri quadri) e parcheggi (350 posti auto) più ampi rispetto a quelli del musp di via Ficara - che presentava diversi problemi logistici - e di un'ingresso e un'uscita per le auto separati. Gli ambulatori per la somministrazione dei vaccini si trovano al piano terra terra dello stabile “Campus dell’Edilizia”.

La Asl precisa che tutti coloro che si erano prenotati per il vaccino e dovevano presentarsi a via Ficara dovranno recarsi a S. Vittorino. Rimarrà invece in funzione l'hub di Bazzano.

L'apertura del centro vaccinale è coincisa anche con quella della nuova sede della scuola di formazione, che, dopo un iter molto accidentato, durato anni, è diventata una realtà.

I lavori, ripartiti nel 2017 dopo essere stati a lungo fermi, sono stati ultimati pochi mesi fa. Il costo complessivo dell'intervento è stato di 4 milioni e 350mila euro, di cui 2 milioni a carico della Regione e 2 milioni e 334 mila a carico dell'Ente Scuola Edile.

La scuola edile organizza corsi in materia di sicurezza (ai sensi del dl 81 del 2008), corsi di formazione (per operatori di macchine complesse, pronto soccorso, antincendio, Rspp, Rls, preposti di cantiere ecc.) e corsi professionalizzanti (di apprendistato, bonifica amianto, catrongessisti, piastrellisti, lavorazione pioetre, fibre di carbonio ecc.).

Il nuovo complesso si compone di due edifici: uno, grande 2800 metri quadri, distribuito su due livelli, è adibito a uso didattico e ospita aule e laboratori; un secondo, grande 950 metri quadri e distribuito su tre livelli, ospita invece i 6 alloggi e la foresteria per gli studenti e i docenti.