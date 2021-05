Sede ex ITAS L’Aquila: aggiudicata progettazione per demolizione e ricostruzione

L’ Amministrazione Provinciale dell’Aquila ha aggiudicato la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori inerenti sede scolastica ex ITAS, situata a L’Aquila in Viale Duca degli Abruzzi, che sarà demolita e ricostruita e destinata all’I.I.S. “Da Vinci-Colecchi”, quale futura sede dei Geometri.

Il progetto sarà redatto dalla Settanta7 Studio Associato, con sede in Torino, per un importo complessivo di 196 mila euro, mentre le risorse complessive per i lavori ammontano a 7,4 milioni di euro. “La nuova sede scolastica potrà contenere 400 studenti - dichiara il Vice Presidente della Provincia con delega edilizia scolastica, Vincenzo Calvisi - e verrà realizzata secondo i massimi standard di sicurezza antisismica ed efficienza energetica; sarà inoltre dotata di palestra e parcheggi per il personale, con spazi complessivi per circa 4300 metri ed entro l’anno 2022 si potrà arrivare alla aggiudicazione dei lavori, una volta acquisite tutte le autorizzazioni al progetto".

"Un doveroso ringraziamento va al settore edilizia scolastica, al dirigente Arch. Stefania Cattivera ed al responsabile del procedimento Ing. Massimo Di Battista - conclude Vincenzo Calvisi - che nonostante la carenza di personale, dovuta ai nefasti effetti della riforma Delrio che ha azzoppato le province, con grande sforzo professionale stanno portando avanti procedimenti sulle sedi scolastiche della città dell’Aquila per oltre 25 milioni di euro di risorse complessive".