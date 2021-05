Coronavirus, screening per le scuole: sabato 8 maggio test per gli studenti

Il Comune dell’Aquila ha promosso un’ulteriore giornata di test covid-19 per le scuole.

Raccogliendo la richiesta di alcuni istituti scolastici, e in collaborazione con gli stessi, l’amministrazione comunale organizzerà uno screening dedicato in particolare agli studenti delle superiori per sabato 8 maggio, dalle 9 alle 18.

In base al programma concordato con i dirigenti scolastici, le postazioni previste per i test saranno attivate alla palestra dell’Ipsiasar con ingresso da via Aldo Moro, al Musp del convitto nazionale “Cotugno” di via Ficara, e alle palestre del liceo scientifico e dell’istituto di istruzione superiore “Amedeo d’Aosta”, entrambe in via Acquasanta.

Le sedi potrebbero subire delle variazioni in base alla disponibilità degli operatori sanitari a somministrare i test e i dettagli dello screening saranno pertanto comunicati domani. “Cerchiamo sempre di essere in prima linea per fornire il nostro contributo a tutte le attività mirate a contenere il contagio – ha commentato il sindaco Biondi – nel giro di poche ore i dipendenti comunali vengono chiamati a collaborare con la Asl per l’open day delle vaccinazioni di sabato e domenica e presteranno assistenza allo screening per gli studenti di sabato. A chi di loro ha fornito la propria disponibilità, va il mio ringraziamento in quanto si tratta di una dimostrazione di consapevolezza del ruolo che ha la municipalità nella battaglia comune contro il covid-19”.