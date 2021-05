Il generale Figliuolo all'Aquila: "Abruzzo deve migliorare la campagna vaccinale sugli anziani. Arriveranno altre tre squadre dell'Esercito itineranti". Poi l'appello: "I vaccini vanno utilizzati tutti"

"L'Abruzzo deve migliorare le performance della campagna vaccinale sugli anziani: la Regione è sotto la media nazionale sugli over 70 e sugli over 80. Debbo dire che con i fragili, invece, si sta andando abbastanza bene. Ci siamo accordati col capo della Protezione civile, con il presidente della Regione, con l'assessore alla salute, con i Prefetti e con i sindaci per aumentare le squadre mediche sanitarie itineranti: il Ministero della Difesa ne invierà, da lunedì, altre tre così da incrementare l'attività. Inoltre, sulla base della direttiva firmata nei giorni scorsi - legata alle isole minori ma non solo, anche a tutti i nostri magnifici borghi montani, i Comuni delle aree interne - si potrà andare sui territori più disagiati per fare attività vaccinale di massa".

Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza covid, giunto all'Aquila nel primo pomeriggio per visitare il nuovo centro vaccinale di San Vittorino, allestito all'interno della scuola edile Ese-Cpt sulla statale 80. Con Figliuolo c'era il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.

Ad accoglierli, il prefetto della Provincia dell'Aquila Cinzia Torraco, il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì, l'assessore alle aree interne Guido Liris, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, la deputata Stefania Pezzopane, il manager della ASL 1 Roberto Testa e i vertici dell'azienda.

"La programmazione la lascio fare alla Regione", ha tenuto a ribadire Figliuolo che, poi, ha aggiunto come maggio vada vissuto come "un mese di transizione: sono sicuro che a giugno avremo molti più vaccini".

Dunque, il commissario straordinario ha inteso lanciare un appello: "i vaccini vanno utilizzati tutti, di tutti i tipi", ha detto; "dobbiamo avere fiducia nella scienza: considerate che in Gran Bretagna hanno utilizzato, ad oggi, oltre 22 milioni di vaccini, lì somministrano per lo più AstraZeneca, e gli effetti collaterali sono infinitesimi rispetto agli effetti che un ultra 65enne può avere prendendo il virus. A seguito dell'approvazione della direttiva del 9 aprile per over 80 e fragili, abbiamo visto che all'aumentare delle somministrazioni sono calate repentineamente le ospedalizzazioni e i decessi, che restano sempre troppi certo, ma i fatti parlano chiaro: più ci vacciniamo e più facilmente usciremo dall'emergenza".

Messe al sicuro le persone anziane, ha aggiunto Figliuolo, dovremo quindi "vaccinare le classi più produttive, dell'industria, della grande distribuzione, del turismo, dello spettacolo: facciamo ripartire il nostro paese andando ad intercettare la ripresa economica".

Accanto a Figliuolo, giunto dalla visita mattutina a Pescara dove si è confrontato a lungo con il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il capo della Protezione civile Curcio che, fino a qualche settimana fa, era a capo della struttura tecnica di missione per il cratere 2009. "Venire in Abruzzo è sempre una emozione: la città dell'Aquila mi ha visto crescere professionalmente e umanamente" ha tenuto a sottolineare. "Non entro nel merito della campagna vaccinale, ma una cosa voglio dirla: andiamo sui territori per portare a livello nazionale le esperienze, le necessità, le richieste, le pratiche migliori, le criticità che ci vengono mostrate; a valle di questi incontri, facciamo delle riflessioni e delle valutazioni che ci sono utilissime. Affrontiamo un problema globale, lo stiamo facendo con le difficoltà che conoscete, con le incertezze della scienza che a volte pone dei paletti, ma insieme siamo tenuti ad uscirne; come lo facciamo, con un modello che è il frutto delle esperienze di anni, maturate anche qui all'Aquila: lasciatemi dire che in questo centro si vede l'espressione di un territorio che è capace di fare squadra per superare un'emergenza".