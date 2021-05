Vaccini Covid, Verì: "Dal 10 maggio prenotazioni aperte per gli over 50, somministrazioni dal 20"

Gli over 50 potranno prenotare le vaccinazioni anti-Covid da lunedì 10 maggio e le somministrazioni partiranno dal 20.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì su Rete8 nel corso del programma ” I Fatti e le Opinioni".

L’assessore Verì ha confermato che inizieranno le vaccinazioni degli over 50: “Abbiamo deciso di aprire la piattaforma da lunedì 10 maggio mentre le somministrazioni dei vaccini inizieranno dal 20. E’ la dimostrazione di come si sta lavorando e questo è importante perché da giugno avremo la possibilità di vaccinare non più secondo il target dell’età anagrafica. Apriremo a tutta la popolazione. Questa è la risposta che il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo ha dato nel momento in cui è stata posta la domanda su quando apriremo ai livelli essenziali, alle attività produttive".