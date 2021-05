L'Aquila, via s. Agostino chiusa dal 10 al 15 maggio per demolizione palazzo della Provincia

Lunedì 10 maggio cominceranno i lavori di demolizione del palazzo della Provincia dell’Aquila e per questa ragione via Sant’Agostino sarà chiusa al transito da quel giorno e fino a sabato 15 maggio.

E’ quanto prevede un’ordinanza della polizia municipale. La chiusura sarà in vigore, in ognuno di quei giorni, dalle 7.30 alle 18. Nello stesso arco di tempo sarà naturalmente vietata la sosta con rimozione su ambo i lati della strada.

In concomitanza con i lavori, dalle 7.30 alle 18 dal 10 al 15 maggio, corso Federico II sarà a doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Monte Guelfi e via XX settembre e su quella strada sarà vietata la sosta su ambedue i lati. Verrà inoltre invertito il senso di marcia di via Monte Guelfi con direzione via Sant’Agostino-corso Federico II.

Il testo integrale dell’ordinanza è pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune dell’Aquila, a questo indirizzo

http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_400763_0_3.html