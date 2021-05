L'Aquila: Ju Parchetto Con Noi ripulisce il parcheggio e il piazzale della Reiss Romoli

Diciannovesima uscita della campagna ecologica dell’associazione Ju Parchetto con Noi organizzata oggi pomeriggio presso il piazzale ex “Reiss Romoli”.

I volontari si sono ritrovati nel luogo alle ore 14:30. In un secondo momento la raccolta è continuata nel parcheggio dell’ufficio postale in località “Centi Colella”.

“Torniamo sette mesi dopo (stop causa Covid che ci ha visti comunque continuare il nostro impegno sociale in sostegno del servizio pacchi alimentari, per chi si trova in stato di indisponibilità economica, della Casa del Volontariato) a proporre una giornata ecologica volta alla rimozione di rifiuti in due luoghi pubblici molto frequentati ma anche a dare piano piano un senso di normalità" si legge in una nota dell'associazione "rispettando comunque le norme anti-Covid-19 vigenti, aggregazione e ricostruzione del tessuto sociale, in crisi già da dopo il terremoto e con conseguenze importanti anche a causa di questa pandemia” dichiarano gli organizzatori. L’iniziativa è stata estesa a tutti i volenterosi previa prenotazione obbligatoria viste le dovute accortezze da rispettare in questo periodo storico. Requisiti fondamentali (resi noti in anticipo sul sito dell’associazione) non essere stati a contatto con una persona positiva o con un caso sospetto Covid-19 e non avere una temperatura corporea superiore a 37ºC. Ju Parchetto con Noi ringrazia Greenpeace Gruppo Locale L’Aquila, gli instancabili ragazzi di Special Olympics Team L’Aquila ed i loro genitori per aver accolto l’iniziativa e tutti i volontari presenti, l’ASM per la disponibilità nel ritiro e lo smaltimento dei rifiuti raccolti e il Settore Ambiente del Comune dell’Aquila che ha sostenuto l’iniziativa".