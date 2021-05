Avis comunale dell’Aquila: rinnovate le cariche, Cassiani confermata presidente

Rinnovate le cariche dell’Avis comunale dell’Aquila.

Maria Rita Cassiani è stata riconfermata all’unanimità Presidente, Maria Cattini vicepresidente, Elisa Bevilacqua tesoriere, Luciana Celeste segretaria, Domenico Di Sano, Paolo Simonetti e Antonio Altamura consiglieri, e Antonio Altamura anche direttore sanitario.

"Essere riconfermata come Presidente dell'Avis comunale dell'Aquila, per me è motivo di orgoglio e, nel ringraziare tutti per la fiducia e la stima espresse anche in questa circostanza, i miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti i nostri donatori che rinnovano costantemente il 'prodigio' con la loro generosità, al consiglio direttivo tutto e al personale del servizio trasfusionale dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila diretto dalla dott.ssa Rughetti, che quotidianamente supporta tutte le attività della donazione".

"Non posso che augurare a tutti noi un buon lavoro, con l'auspicio di un maggiore coinvolgimento della comunità aquilana alle politiche della donazione. Il mio pensiero ora va agli aquilani ai quali semplicemente dico: Aiutateci ad aiutare", l'appello della presidente dell’Avis comunale L’Aquila.