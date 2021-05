Open day, oltre 600 vaccini all'Aquila: e dalle 12 prenotazioni per over 50

Oltre 600 le vaccinazioni effettuate all'Aquila nelle due giornate di open day organizzate dalla Asl 1 per gli over 60 senza patologie gravi; sabato sono state inoculate 346 dosi di Astrazeneca e Johnson&Johnson, domenica circa 300.

Contemporaneamente, nel nuovo hub di San Vittorino sono andate avanti le vaccinazioni ordinarie, tra prime dosi e richiami.

E dal 20 maggio, è stato confermato, la Asl è pronta ad avviare la campagna per la categoria 50-59 anni.

La piattaforma per le prenotazioni sarà attiva da mezzogiorno di oggi, lunedì 10 maggio: "E’ la dimostrazione di come si sta lavorando e questo è importante perché da giugno avremo la possibilità di vaccinare non più secondo il target dell’età anagrafica", ha sottolineato l'assessora regionale alla salute Nicoletta Verì. "Apriremo a tutta la popolazione. Questa è la risposta che il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo ha dato nel momento in cui è stata posta la domanda su quando apriremo ai livelli essenziali, alle attività produttive".