Viabilità, De Matteis: "Basta mettere pezze ad alzate ingegno Mannetti"

"Ieri il consiglio comunale ha approvato un documento contro il ridicolo posizionamento dell'autovelox, nei pressi dell'ex Motel Agip, ad opera dell'assessore Carla Mannetti [qui] ma come non bastasse a questo, su cui abbiamo posto rimedio, si aggiunge un ulteriore perla. Infatti con una ulteriore levata di ingegno sul lato opposto, situati di fronte alla caserma Pasquali, sono state posizionate due 'collinette' che secondo l'assessora Mannetti dovrebbero svolgere il compito di dissuasori di velocità".

A lanciare l'ennesima stoccata all'assessora comunale è il capogruppo di Forza Italia Giorgio De Matteis che sottolinea come i dissuasori siano stati installati per una variante voluta da Mannetti, "così come mi è stato riferito dall'assessore ai Lavori pubblico Vito Colonna; questi attraversamenti rappresentano le due 'collinette' e di fatto un blocco della circolazione dovuto alla loro eccessiva altezza".

Al fine di evitare ulteriori problemi, "ho chiesto a Colonna di intervenire sul piano stradale affinché i due dissuasori svolgano la loro funzione reale e non quella di blocco della circolazione".

Dunque, l'affondo: "Mi auguro che non si debba continuare a lavorare per mettere 'pezze' alle cervellotiche intuizioni dell'assessore alla viabilità".

Insomma, il clima in maggioranza è sempre più teso.