L’Aquila, il garante nazionale dei detenuti visita il centro di prima accoglienza

Nella mattina odierna il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, presidente Mauro Palma, ha fatto visita al centro di prima accoglienza dell’Aquila che ospita minori in stato di fermo o arresto. A darne notizia sono Ottavio Di Berardino, del sindacato SiNAPPe rappresentativo della Polizia Penitenziaria, e Giuseppe Merola, della Funzione Pubblica Cgil rappresentativa delle Funzioni Centrali e Polizia Penitenziaria, che esprimono viva soddisfazione per l’interessamento del garante, anche rispetto alle vertenze avviate sulle serie e preoccupanti carenze strutturali in cui versano i locali destinati ai minori e lavoratori della Polizia Penitenziaria e Funzioni Centrali.

“Le nostre rivendicazioni e lotte continuano incessantemente - affermano i sindacalisti - affinché venga data dignità a chi lavora e viene ospitato presso i servizi minorili aquilani. Le strutture non sono idonee e pertanto abbiamo chiesto che vengano riassegnati i locali dell'ex carcere minorile”.

“Nell'aprile 2016, l'Istituto Penale per Minorenni, danneggiato dal sisma del 2009 nonostante fosse stato ristrutturato con ingenti fondi, veniva chiuso con decreto del Ministro Orlando. Il Centro di Prima Accoglienza fu quindi trasferito in strutture con evidenti limiti logistici che, inevitabilmente, impongono inaccettabili condizioni lavorative e di vivibilità” sostengono Di Berardino e Merola.

“Lo scorso novembre - continuano - abbiamo avviato una vertenza e lo stato di agitazione, auspicando risposte concrete dai vertici del Ministero della Giustizia e dai vari attori istituzionali competenti, tenendo conto già di un proficuo incontro avuto con il consigliere Cacciapuoti del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. Siamo fiduciosi nell’impegno assunto dal Garante Palma nell'interesse collettivo di tutta la comunità - conclude il sindacato SiNAPPe e Fp Cgil.