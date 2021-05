L'Aquila, presentato il progetto europeo Med Quad: 4 milioni di euro per l'innovazione sociale di impresa

E’ stato presentato all'Aquila in videoconferenza il progetto europeo MED QUAD, finalizzato a promuovere l’innovazione sociale d’impresa. Attore principale dell'iniziativa - che prevede la realizzazione di laboratori di partecipazione per creare competenze specifiche per le imprese con sistema di innovazione sociale - sarà l'Università dell'Aquila, con il sostegno del Comune.

Alla conferenza stampa di presentazioone hanno partecipato il rettore dell’ateneo aquilano, Edoardo Alesse, i docenti Anna Tozzi, Luciano Fratocchi e Fabio Graziosi, per il Comune il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche europee Carla Mannetti.



Si tratta dell'unico progetto del genere ammesso a finanziamento in Abruzzo. In totale le risorse stanziate ammontano a 4 milioni di euro.

“Il modello della quadrupla elica (metodologia che abbatte i tradizionali gap tra Pubblica Amministrazione, settore produttivo, mondo accademico e cittadinanza attiva, riunendone i punti di vista multidisciplinari per promuovere il lavoro di squadra, ndc) nonché la collaborazione e la condivisione di idee., cardine delle azioni del progetto Med Quad, è un sistema di azione che il Comune dell'Aquila sta implementando nell'attuazione ordinaria delle proprie competenze" ha affermato l'assessore comunale Carla Mannetti "I progetti già operativi di DigitalAQ e Intelligent Cities sono il modello cui dovremo ispirarci per intercettare tutte le opportunità che il prossimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ci porrà. In parallelo si sta già ponendo in essere, tramite la formazione del personale interno del Comune, un cambio di metodo interno all’amministrazione civica, che dovrà farsi trovare pronta ad un sistema di lavoro innovativo che la pubblica amministrazione italiana ancora fatica a fare proprio”.