Vaccini in azienda, si partirà da supermercati, ristoranti e trasporti

Vaccini in azienda, si parte da supermercati e trasporti, ristorazione e servizi alla persona.

L'annuncio arriva dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha trasmesso il documento contenente le indicazioni per la vaccinazione anti Covid nelle aziende alle Regioni.

"Siamo pronti ad avviare la campagna vaccinale, contestualmente alla disponibilità di dosi", dice su Facebook. "Sarà una rete che si affianca a quella fin qui utilizzata, offrendo uno strumento in più e regole per la sicurezza dei lavoratori. La ripartenza del Paese corre se garantiamo anche ai lavoratori una protezione dal virus, mettendoli in sicurezza".

Si inizia, spiega, "da coloro che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno contribuito a non far fermare il Paese nei settori essenziali: dai lavoratori del commercio al dettaglio e della grande distribuzione nel settore alimentare, agli addetti ai trasporti, dai lavoratori della ristorazione ai servizi alla persona". E le adesioni "numerose da parte di aziende, imprese, attività private", dice, dimostrano "che dai lavoratori e dagli imprenditori può arrivare un importante contributo per raggiungere gli obiettivi della campagna vaccinale".

Vaccini senza limiti di età: a giugno la svolta?

Si guarda a giugno come momento di svolta, quando con l'arrivo di 25 milioni di dosi, si punta a somministrazioni non più legate a età e categorie.

"Tutti vogliamo ripartire ma in sicurezza. Le imprese turistiche sono tenute in considerazione, è il piano vaccinale che lo prevede" ha dichiarato il commissario Fiugluolo commentando le richieste degli imprenditori di vaccinare al più presto gli operatori delle strutture."Entro giugno avremo le dosi che ci permetteranno, a livello nazionale e dunque anche in Trentino, di avviare un processo di vaccinazione imponente. Vogliamo un turismo in salute, sotto tutti i punti di vista" ha detto Figliuolo. "Chiuderemo il mese di maggio con circa 17 milioni di dosi, ma questi numeri non ci permettono ancora di aprire gli oltre 730 punti aziendali programmati nel Paese. Se però per giugno le previsioni verranno confermate, questo sarà possibile. Maggio sarà ancora un mese di transizione".

Anche per l'apertura delle prenotazioni agli over 40, il generale Figliuolo ha confermato che l'apertura delle agende in ciascuna regione sarà possibile già a partire dalla prossima settimana, "ma questo non vuol dire che da lunedì inizieremo a vaccinare i quarantenni, dovrei avere una fornitura nascosta di fiale da poter dare. Significa però che, soprattutto le regioni grosse, potranno iniziare a programmare, non a inoculare".

Le dosi necessarie per coprire la fascia d'età, ha stimato il generale Figliuolo, "non arriveranno prima di fine maggio,inizio giugno". Il generale ha poi confermato che nella giornata di giovedì è stata raggiunta quota 500.000 somministrazioni in Italia, e che la media della scorsa settimana si attesta ad oltre 457.000 somministrazioni al giorno.

L’efficacia dei vaccini è molto elevata

Buone notizia dai primi dati sull’efficacia della campagna vaccinale in Italia. Condotto su un campione di circa 37mila persone vaccinate con Pfizer, Astrazeneca e Moderna nella provincia di Pescara dallo scorso gennaio a oggi: gli immunizzati hanno avuto il 95% di contagi in meno rispetto ai non vaccinati. I casi di malattia con sintomi sono stati il 99% in meno rispetto ai non vaccinati. Sui 37mila vaccinati della provincia di Pescara presi in esame, c'è stato solo un decesso: una signora di 96 anni già molto malata.