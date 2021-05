Campotosto, presentato il 'Piano speciale di ricostruzione' per la rinascita

"Campotosto è un Comune simbolo: ha subito due terremoti che hanno distrutto il patrimonio edilizio e la successiva paralisi determinata anche dalla sovrapposizione delle discipline delle due ricostruzioni. Nell’ultimo anno abbiamo cambiato e semplificato tutto, alcuni cantieri si stanno avviando altri apriranno nei prossimi mesi. Con il Psr predisposto dall’Usr Abruzzo e dal Comune, che ringrazio, parte il progetto di ricostruzione della nuova Campotosto, più sicura, connessa e sostenibile".

Queste le parole del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini, a margine della presentazione del PSR avvenuta ieri nella Casa della Comunità di Campotosto insieme al sindaco Luigi Cannavicci, al consigliere provinciale Berardino Morelli e al direttore dell’USR Abruzzo Vincenzo Rivera.

I Piani speciali sono degli strumenti per accelerare la ricostruzione: autorizzano gli interventi di edifici pubblici e privati ed hanno natura programmatica e di indirizzo nei confronti della pianificazione urbanistica.

Per rispondere alle sfide territoriali e organizzative, il Comune di Campotosto ha identificato una serie di obiettivi e strumenti e grazie a questo fondamentale strumento di programmazione si potrà avviare il rilancio economico e sociale del proprio territorio attraverso cinque finalità principali tra cui la definizione delle quinte della piazza principale per velocizzare la ricostruzione unitaria, la revisione e realizzazione di reti e sottoservizi della piazza con la previsione della fibra ottica a banda ultra larga e la ricostruzione della Chiesa di Santa Maria Assunta della quale l’Usr sarà Soggetto Attuatore.

Tuttavia, "nessuno pensi che mentre noi rifacciamo piazza e chiesa gli aggregati privati che sono tutt'intorno possano continuare a dormire sonni tranquilli. Non lo permetteremo", le parole ferme di Legnini; anzi, il sindaco Cannavicci ha chiarito di essere pronto "a commissariare gli aggregati che non si costituiranno o quelli fermi per vari motivi".

"Emanerò nelle prossime settimane, previa intesa con il presidente della Regione, una Ordinanza specifica per Campotosto per dare il più rapidamente possibile avvio alla progettazione e quindi alla realizzazione delle opere", ha aggiunto Legnini. "Adesso i cittadini e i loro tecnici devono costituire i Consorzi e depositare i progetti. Insieme all’Usr Abruzzo e al Comune garantiremo rapidità delle procedure e ascolto, se ci saranno ulteriori difficoltà da superare".

Non si sono più alibi, insomma: "ora si devono aprire i cantieri, punto e basta" ha tenuto a ribadire il commissario; "chiunque dice che un tale progetto è fermo perché ci sono problemi irrisolvibili dice una cosa non vera e, se insist,e mandatelo da me o all'ufficio ricostruzione e gli spieghiamo come stanno le cose", la stoccata.

Il commissario ha fatto un accenno anche alla sovrapposizione del doppio cratere (norme 2016 che si sono aggiunte a quelle 2009) che, di fatto, ha congelato alcune pratiche: "Io sono per applicare nei comuni del doppio cratere, e quando ci sono norme confliggenti, la norma più favorevole, cioè quella del 2016".