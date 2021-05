Coronavirus Abruzzo, i dati del 15 maggio: un decesso e 112 nuovi positivi

Sono 112 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo.

Sono emersi dall’analisi di 4.182 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,68% dei campioni. Si registra un solo decesso recente, che fa salire il bilancio delle vittime a 2.453. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 234 di ieri ai 224 di oggi. I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 97 anni. Le località con più nuovi casi sono Celano e Guardiagrele (10). A livello provinciale l’incremento più consistente è quello del Chietino (39), seguito dall’Aquilano (38), dal Teramano (20) e dal Pescarese (12). Gli attualmente positivi sono 6.892 (+6): 205 pazienti sono ricoverati in area medica (-10) e 19 sono in terapia intensiva (invariato), mentre gli altri 6.668 sono in isolamento domiciliare (+16). I guariti sono 63.797 (+105).