TUA: 6 nuovi bus di ultima generazione in servizio in provincia dell'Aquila

La provincia dell’Aquila potrà contare su 6 nuovi bus di ultima generazione che renderanno sempre più moderna e all’avanguardia la flotta aziendale della TUA, società di trasporti della Regione Abruzzo, in servizio nell’aquilano.

I mezzi, degli Iveco Crossway Low Entry Line E6 da 12,10 metri di lunghezza, sono stati presentati questa mattina a Bazzano nella sede aquilana dell’azienda nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il Presidente della TUA Gianfranco Giuliante, il Direttore Generale Maxmilian Di Pasquale, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ed il Sindaco di Avezzano Gianni di Pangrazio.

I 6 nuovi bus della Iveco, che si aggiungono agli 8 già consegnati circa un mese fa a L’Aquila, rientrano a pieno titolo nel piano di rinnovamento generale del parco gomma aziendale e presentano caratteristiche tecnologiche di rilievo assoluto quali: un bassissimo impatto ambientale (le emissioni sono conformi alla più recente direttiva EURO 6 step D) e una serie di tecnologie all’avanguardia come le emettitrici/validatrici di titoli di viaggio, il POS per la bigliettazione con carte di credito, un sistema conta-passeggeri alle porte, il sistema TVCC di controllo retromarcia (telecamera esterna) e porta posteriore (telecamera interna) con monitor sul cruscotto del conducente e un computer e rete telematica di bordo per l’interfacciamento in tempo reale con la centrale operativa.

I nuovi mezzi sono, inoltre, equipaggiati con un impianto di spegnimento automatico degli incendi nel vano motore ad acqua nebulizzata, ma anche sistemi elettronici di sicurezza della frenata e della stabilità in marcia del veicolo. “TUA conferma la sua vocazione 'green' e punta, su tutto il territorio regionale, ad imprimere una svolta decisiva al rinnovamento del proprio parco mezzi” le parole del Presidente della TUA SPA, Gianfranco Giuliante, nel presentare i nuovi bus agli amministratori e alla stampa aquilana. “Si tratta infatti di mezzi di ultima generazione, a bassissimo impatto ambientale, che rientrano a pieno titolo nella strada intrapresa da TUA verso uno sviluppo sostenibile e finalizzato alla transizione ecologica che la nostra azienda punta a favorire attraverso tutta una serie di processi di mitigazione dell’impatto ambientale, innovazione e aumento della competitività”.

I 6 mezzi presentati oggi a L’Aquila si uniscono agli 8 già in servizio presso l’area metropolitana di Pescara e Chieti e al minibus a metano a basso impatto ambientale impiegato sul comune di Pescara. “Quello che vogliamo lanciare è un segnale di 'ripartenza' per tutto il trasporto pubblico abruzzese che, dopo la pandemia, si prepara al ritorno della normalità attrezzandosi con una flotta all’avanguardia che renda sempre più sicura, comoda e 'green' la mobilità degli abruzzesi”.​