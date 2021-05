Incidente mortale sulla A24: muore poliziotto penitenziario del carcere Costarelle di Preturo

Avrebbe accusato un malore alla guida Mauro Di Bernardo, 52 anni, poliziotto penitenziario del carcere Costarelle di Preturo, all’Aquila.

È lui la vittima dell’incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio sulla A24, poco dopo la galleria di Collurania.

Secondo le prime informazioni, Di Bernardo - alla guida di una Mercedes - si stava dirigendo presso il penitenziario aquilano quando avrebbe accusato un malore per poi uscire fuori strada dopo essersi scontrato con un furgone. “La bruttissima notizia ha gelato il cuore di moltissimi poliziotti penitenziari e anche il mio – scrive Mauro Nardella, segretario generale territoriale UIL PA polizia penitenziaria – Solo poco tempo fa, infatti, Di Bernardo, in qualità di iscritto UIL, aveva chiesto ed ottenuto di farsi perorare una causa alla quale teneva tantissimo ma che purtroppo non ne potrà conoscere l’esito. Ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze”.