Inchiesta sanità e appalti, 21 gli indagati. Trovati contanti e assegni per mezzo milione di euro nell'ufficio e in casa di Febbo

Sta assumendo una piega pesante l’inchiesta della Procura di Pescara per presunta corruzione a carico dell’imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli, presidente onorario del Pescara Calcio.

Sono 21 gli indagati: gli ultimi nomi illustri emersi sono quelli della consigliera regionale della Lega, Sabrina Bocchino, e dell'ex parlamentare Fabrizio Di Stefano, candidato del Carroccio a sindaco di Chieti nell'ultima tornata elettorale persa dal centrodestra.

A fare rumore, però, è il coinvolgimento del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e del capogruppo di Forza Italia, ed ex assessore della giunta Marsilio, Mauro Febbo. Nei giorni scorsi, la guardia di finanza e la squadra mobile hanno perquisito l’ufficio e l'abitazione di Febbo e sequestrato il telefonino del presidente del consiglio Sospiri, in esecuzione del decreto emesso dal sostituto procuratore Andrea Di Giovanni che coordina l’intera inchiesta.

Al centro dell'inchiesta, la fornitura di autobus elettrici in una gara indetta dal Comune di Pescara nell’agosto del 2020, per la quale Marinelli avrebbe fatto da intermediario per conto di un grosso imprenditore emiliano, e la fornitura di apparecchiature mediche per il reparto di radiologia dell’ospedale Mazzini di Teramo, per le quali è indagata anche la figlia di Marinelli, Silvia.

Si indaga anche sul project financing per la realizzazione del nuovo polo oncologico dell’ospedale di Chieti, e qui entra in gioco il consigliere Febbo, oggetto, come detto, di un provvedimento di perquisizione locale e personale di missive, manoscritti, appunti anche in formato elettronico, concernenti Marinelli e società del suo gruppo.

Ebbene, nell'ambito delle operazioni della squadra mobile sono stati rinvenuti nell'abitazione e nello studio del capogruppo di Forza Italia circa mezzo milione di euro, assegni e contanti per 227.500 euro. Denaro di dubbia provenienza per gli inquirenti: ipotizzano che Marinelli possa aver versato soldi a Febbo per essere favorito nella costruzione del nuovo polo oncologico.

Accuse tutte da dimostrare, evidentemente: Febbo dice di essere in grado di giustificare ogni cifra e continua a chiedere di essere interrogato.