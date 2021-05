Teramo, il 22 maggio un presidio in difesa della legge 194

Sabato 22 maggio, alle 16.30, in Piazza Orsini a Teramo, si terrà un presidio in difesa della legge 194. A promuovere l’iniziativa che vedrà la partecipazione di numerose realtà territoriali abruzzesi e si svolgerà in contemporanea in altre città, il Collettivo Malelingue.

“Scendiamo in piazza in occasione del quarantatreesimo compleanno della Legge 194 sul diritto di aborto, per difendere questa conquista, frutto di anni di lotte, dalla propaganda oscurantista e aggressiva dei movimenti antiabortisti, che trova terreno fertile soprattutto nei territori amministrati dalle destre”, si legge in una nota.

“In Piemonte, Marche, Umbria e Abruzzo, le giunte regionali e locali hanno discusso e approvato provvedimenti che rendono più difficoltoso l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) attraverso l'utilizzo della "pillola abortiva" (RU-486) o che premiano, con incentivi economici, quelle donne che decidono di non abortire”, ricordano le attiviste.

“Nella fasulla narrazione delle destre, la pillola abortiva è dipinta come rimedio ad alto rischio per la salute della donna. Con questa si giustifica l'esclusività della somministrazione tramite ricovero in ospedale rispetto a quella in consultorio. In questo modo si rende ancora più complesso ed inaccessibile il diritto all'aborto. Diritto all'aborto già limitato dalla grande presenza di medici ed operatori obiettori e dal depauperamento morale ed economico del ruolo dei consultori”, è sottolineato nella nota.

“Le politiche di centrodestra e le ideologie clerico-fasciste che, da sempre, attribuiscono alla donna il ruolo di riproduttrice e di custode del "focolare domestico", le impongono una morale oppressiva e totalizzante, attaccando i suoi diritti ed, in particolar modo, la sua autodeterminazione, il possesso del proprio corpo, di se stessa. Come donne, rivendichiamo la nostra autonomia, la libertà di scegliere, una sessualità libera, l'accesso agile e sicuro all'aborto. Pretendiamo l'assunzione di medici e psicologi non obiettori e che si investa nei consultori e nell'educazione di genere nelle scuole”.

“Scendiamo in piazza per il nostro diritto alla salute, messo ancora più in contraddizione in questi mesi di pandemia. Scendiamo in piazza per non continuare ad involvere nella granitica cultura patriarcale, morbo di questa società. Perché le nostre scelte devono essere libere da qualsiasi autoritarismo”, conclude la nota.