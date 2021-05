L'Aquila abbraccia l'Abruzzo Pride: evento finale il 26 giugno nel ricordo di Karl Heinrich Ulrichs. Pride Week con decine di appuntamenti in tutta la regione

Sarà L'Aquila a ospitare l'evento finale della Pride Week, organizzata dal coordinamento Abruzzo Pride, composto dalle associazioni Arcigay Chieti – Sylvia Rivera, Jonathan – Diritti in movimento, LaFormica Viola, Mazì Pescara e Arcigay L'Aquila Massimo Consoli.

L'appuntanento nel capoluogo abruzzese è per il 26 giugno.

La manifestazione, che si terrà nel centro storico nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza anti Covid, sarà preceduta da sette giorni di eventi, appuntamenti, presentazioni di libri, momenti di formazione e socialità che coinvolgeranno tutta la regione e che, spiegano gli organizzatori, "daranno vita a un percorso temporale e tematico, per una società aperta e accogliente in cui ogni persona possa essere se stessa, tutelata nell'espressione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere. Un futuro migliore per un Abruzzo forte, gentile e orgoglioso".

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, sede del comune dell'Aquila, alla presenza dei portavoce di Abruzzo Pride Fabio Milillo, Manuela Di Nardo e Patrizia Passi, quest'ultima presidente dell'Arcigay L'Aquila Massimo Consoli.

Quella di quest'anno sarà la seconda edizione regionale del Pride: quella del 2020 fu limitata, giocoforza, dalle restrizioni anti Covid e si concluse con un flash mob a Pescara.

L'edizione di quest'anno promette di essere, compatibilmente con la situazione epidemiologica, più ricca e articolata. L'obiettivo degli organizzatori è quello di promuovere, oltre agli appuntamenti politici e culturali, anche momenti e occasioni di socialità, visti i mesi di limitazioni e restrizioni dai quali usciamo.

Un'attenzione particolare sarà dedicata alla figura di Karl Heinrich Ulrichs, scrittore, poeta e giurista tedesco, caro alla comunità di gay e lesbiche di tutto il mondo e riconosciuto internazionalmente come il primo attivista della storia. Ulrichs morì all'Aquila nel 1895 ed è sepolto nel cimitero monumentale della cità (a lui è dedicata anche una piazza).

I dettagli del programma saranno divulgati nei prossimi giorni.

La nota del coordinamento Abruzzo Pride

Il Coordinamento Abruzzo Pride annuncia la seconda tappa dell'Abruzzo Pride: L'Aquila

Come realtà abruzzese, riteniamo importante portare l'Abruzzo Pride nel nostro Capoluogo regionale, L'Aquila. Questa città ha rivestito e riveste da sempre un ruolo fondamentale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, si è resa protagonista attraverso la sua storica Resistenza partigiana. È il luogo in cui è sepolto uno dei pionieri del primo movimento omosessuale, Karl Heinrich Ulrichs. Ha subìto il devastante terremoto del 2009, ma fiera e orgogliosa ha subito iniziato a rimettersi in piedi.

Come Coordinamento composto da Associazioni presenti su tutto il territorio regionale, vogliamo creare anche quest’anno degli spazi dove le persone potranno liberamente autodeterminarsi nonché partecipare a iniziative socio-culturali a L’Aquila e in Abruzzo dedicate alla comunità LGBTI+ e alla lotte contro le discriminazioni. Riproporremo una Pride Week ed essa toccherà anche Pescara, Chieti e Teramo. Le attività culmineranno sabato 26 Giugno a L’Aquila.

Sogniamo una società aperta, accogliente, in cui ogni persona possa essere semplicemente sé stessa, tutelata nell’espressione del proprio orientamento sessuale e/o della propria identità di genere, in cui possa vivere liberamente la propria vita affettiva. Vogliamo una Nazione in cui ci siano Leggi a tutela dei Diritti Civili. Le nostre istanze non appartengono solo al mondo LGBT+, ma a tutte e a tutti.

Siamo felici di ospitare il pride abruzzese a L'aquila, una città dove l'orgoglio c'è sempre stato, stavolta sarà solo più visibile e gioioso. Ci saranno molte serprese, aspettateci!