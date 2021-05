Oggi in Abruzzo si registrano 68 nuovi positivi , di età compresa tra 2 e 94 anni. 2 decessi.

Dei 68 nuovi positivi 23 nell’Aquilano, 18 nel Chietino, 5 nel Pescarese, 19 nel Teramano, 3 fuori regione. Sono stati eseguiti 3013 tamponi molecolari e 1300 test antigenici. 2 i deceduti. Nessun guarito.

5967 attualmente positivi (+66), 178 ricoverati in area medica (-1), 17 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 5776 in isolamento domiciliare (+71).