Ex suprestrada Liri, auto contro camion: muore 50enne di Avezzano

Incidente mortale intorno alle 6 di questa mattina lungo la ex superstrada del Liri, nella Marsica, in provincia dell'Aquila: a perdere la vita il cinquantenne di Avezzano Roberto Facchini, sposato e con figli, titolare di due imprese di carburanti ad Avezzano e Capistrello.

La sua auto, un suv, si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta e ha preso fuoco a causa del violento impatto.

Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Lo scontro è avvenuto tra le uscite di Civitella Roveto e Morino. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco di Avezzano che hanno spento dapprima l'incendio e poi estratto dall'abitacolo dell'auto, il corpo senza vita del conducente. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire la dinamica del tragico frontale. Sul posto anche i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo diretti dal maggiore Silvia Gobbini.