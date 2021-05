L'Aquila, terminati i primi lavori di ripavimentazione parziale di via Antica Arischia

Sono terminati i lavori di ripavimentazione di un tratto di 3 chilometri di via Antica Arischia, tra gli incroci con via del Castelvecchio e via delle Aie (Cansatessa).

Lo rende noto l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna.

“Ricordiamo che tale intervento è stato condotto dalla 2i rete gas e quindi non ci sono stati oneri a carico del bilancio comunale – ha ribadito Colonna – la società in questione, infatti, ha proceduto alla ripavimentazione della strada dopo aver effettuato dei lavori sui sottoservizi. L’altra parte di via Antica Arischia sarà oggetto di opere sui sottoservizi e sarà dunque riasfaltata, al termine delle stesse, da parte del Comune. Prosegue pertanto, come avvenuto anche nei giorni scorsi sulla statale 17, l’attività di ripavimentazione delle maggiori arterie cittadine. È chiaro che non sempre sarà possibile eseguire queste operazioni attraverso le ditte che hanno necessità di rompere il manto stradale per sistemare i sottoservizi di loro competenza. In alcuni casi i lavori saranno affidati dal Comune e finanziati con gli stanziamenti dell’ente, ribadendo che anche tale attività è indispensabile per garantire una viabilità migliore e più sicura”.