L'Aquila: il 28 maggio l'inaugurazione della sede del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con Franceschini

Venerdì 28 maggio verrà inaugurata la sede del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) dell’Aquila, avviata l’1 marzo 2021, competente per l’Abruzzo e il Molise.

Al taglio del nastro parteciperanno il Ministro della Cultura, on. Dario Franceschini, il prefetto della provincia dell’Aquila, Cinzia Torraco, il Comandante generale dell’Arma, Gen. C.A. Teo Luzi, il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’Arcivescovo della città dell’Aquila, S.E. Cardinale Giuseppe Petrocchi che benedirà i locali della sede del Nucleo Carabinieri TPC, in via Agnifili, messa a disposizione dal Comune dell’Aquila.

Alle 10:30 la cerimonia inaugurale si svolgerà nella Sala Ipogea dell’Emiciclo. All’interno della navata centrale dell’ingresso della sede del Consiglio regionale saranno esposte le opere recuperate dal personale del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e restituite alle organizzazioni di appartenenza.