Lucia Azzolina a San Demetrio per l'intitolazione della scuola a Cesira Fiori

L’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha partecipato, stamane, alla cerimonia di intitolazione della scuola di San Demetrio né Vestini a Cesira Fiori, insegnante romana esiliata nel comune aquilano durante il fascismo, e di cui è stata sindaca dopo l’Armistizio.

A fare gli onori di casa il professor Antonio Lattanzi, dirigente scolastico dell’istituto comprensorio San Demetrio/Rocca di Mezzo; alla cerimonia hanno presenziato i sindaci del territorio, le autorità civili, religiose e militari, oltre ad una piccola rappresentanza degli alunni dei vari plessi scolastici dell’Istituto.

Subito dopo, Azzolina ha visitato l’Istituto nelle sue ramificazioni per poi deporre una corona di fiori al monumento per le vittime del terremoto all’interno degli spazi di pertinenza dell’Istituto. Prima di arrivare a San Demetrio, Azzolina aveva visitato la scuola dell’infanzia “Il volo del gabbiano” e la primaria “IV Novembre” di Ocre.

"L'ultima volta che ero stata all'Aquila da ministra, in luglio, avevo incontrato gli studenti delle Consulte: mi dissero che i soldi per la ricostruzione dell'edilizia scolastica c'erano, bisognava soltanto mettere d'accordo il territorio. I risultati si ottengono lavorando insieme, facendo squadra: ebbene, penso che l'Abruzzo abbia dimostrato di saper fare squadra", le parole della ministra.

Che poi ha sottolineato l'importanza del provvedimento che, per l'edilizia scolastica, ha permesso di andare in deroga ad alcune norme. "E' una misura che ho fortemente voluto nel decreto Scuola per dare poteri commissariali ai sindaci e ai presidenti delle Province affinché si accellerassero i lavori e si portassero finalmente a casa dei risultati; consideri che grazie a quella norma abbiamo avuto 40mila aule in più per iniziare l'anno scolastico a settembre".

Sulle 70mila assunzioni 'fast' annunciate dal suo successore, il ministro Patrizio Bianchi, la senatrice del Movimento 5 stelle è parsa piuttosto cauta: "E' un tema delicato. La prima cosa da fare, oltre ad assumere con i fondi che avevamo già messo a disposizione, è mantenere il così detto organico Covid che permetterebbe di diminuire il numero di alunni per classe. Oltre alle assunzioni, dunque, la direzione deve essere quella di mantenere gli organici attuali".