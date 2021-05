L’Aquila, Palumbo (Pd): “Garantire sicurezza stradale nei pressi della scuola Giovanni XXIII”

Garantire la sicurezza stradale nei pressi della scuola Giovanni XXIII. A chiederlo all’amministrazione comunale è il capogruppo del Pd in Consiglio Stefano Palumbo.

“Sollecitato da alcuni genitori ed insegnanti - si legge nella nota del consigliere del -mi sono recato presso il MUSP della Giovanni XXIII in orario di ingresso e di uscita da scuola per verificare personalmente le condizioni di pericolo derivanti dal nuovo sistema di viabilità sulla SS80. Nel tratto in questione, infatti, la viabilità a senso unico su tre corsie oltre a rendere difficile l’entrata e soprattutto l’uscita delle auto, comporta un rischio particolarmente evidente nell’attraversamento pedonale lungo la statale, essendo presente la segnaletica verticale che invita le persone ad attraversare in assenza però di quella orizzontale. Il parcheggio pubblico dinanzi l’istituto CPIA, essendo utilizzato anche dai pendolari che ogni giorno si recano a Roma, costringe infatti molti genitori a dover parcheggiare lungo via Superequm o nel parcheggio di Maury’s adiacente e attraversare con i bambini per mano la strada”.

“Potrebbe essere utile inoltre - sottoinea Palumbo - intervenire per creare due varchi separati per l'ingresso e l'uscita e disciplinare meglio la sosta breve, ma lascio ai tecnici le valutazioni del caso. Mi sento però in obbligo di chiedere all’amministrazione comunale e agli assessori competenti un’attenta e urgente valutazione sugli accorgimenti necessari a superare una condizione di evidente pericolo. In attesa degli interventi materiali che si riterranno necessari suggerisco e chiedo inoltre il supporto della polizia municipale così come già avviene quotidianamente per altri plessi scolastici. La sicurezza stradale, a maggior ragione nei pressi di una scuola, è un tema su cui bisogna prestare sempre la massima attenzione”, conclude.